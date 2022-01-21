Ні того, ні іншого Україна, наразі, не має

Не вистачить газу - будемо палити солому. Так вирішили у держкомпанії "Нафтогаз Тепло", яка керує низкою ТЕЦ по всій країні. Там уже закликали місцевих фермерів готуватися постачати їм біологічну сировину. Це може бути не лише солома, а й деревина, чи, навіть, сміття. Щоправда, спеціально перероблене.

Скептично ініціативу оцінюють у Федерації профспілок. Кажуть, аби ці плани стали реальністю - потрібні роки та значні інвестиції. Ні того, ні іншого Україна, наразі, не має.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: