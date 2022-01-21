"Нафтогаз Тепло" закликає фермерів готуватися до постачання біологічної сировини замість газу [ Редактировать ]
Не вистачить газу - будемо палити солому. Так вирішили у держкомпанії "Нафтогаз Тепло", яка керує низкою ТЕЦ по всій країні. Там уже закликали місцевих фермерів готуватися постачати їм біологічну сировину. Це може бути не лише солома, а й деревина, чи, навіть, сміття. Щоправда, спеціально перероблене.
Скептично ініціативу оцінюють у Федерації профспілок. Кажуть, аби ці плани стали реальністю - потрібні роки та значні інвестиції. Ні того, ні іншого Україна, наразі, не має.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Мы действительно обладаем ежегодным ресурсом в размере 50-70 млн соломы, но для того, чтобы перевести наши ТЭЦ, их инфраструктуру, складские помещения на работу в рамках этого ресурса, необходимы годы и колоссальные средства. То, что мы можем сегодня реально мобилизировать, то о чем говорит сегодня "Нефтегаз", этого достаточно, чтобы отопить примерно Печерск - Кабинет министров, Верховный совет, может быть еще какие-то администрации. Но точно не все население Украины.
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