За безпекове питання України - переймається весь світ. Сполучені Штати передали нам 90 тонн зброї. Вантаж прибув на летовище вночі. І це перший пакет допомоги, який ухвалив раніше Джо Байден.

Планувала надіслати бойову техніку до Києва також - Естонія, але їй це заборонила це зробити Німеччина. Чому? І як змінюється вектор підтримки - розкаже Олена Абрамович.

Швидка допомога зброєю Україні найкраще стримає Путіна. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю. Цю позицію поділяють чимало західних лідерів. Уже в суботу вранці зі США до аеропорту "Бориспіль" прибула перша партія допомоги - 90 тонн боєприпасів.

Обговорюють у Вашингтоні також можливість перекинути до України гелікоптери Мі-17, які раніше перебували на озброєнні американських військ в Афганістані. США цього тижня вирішили пришвидшити надання Києву летальної зброї. Активізувалися і країни ЄС. Чехія допоможе з боєприпасами для важкої артилерії. Латвія, Литва та Естонія - протитанковими та зенітними ракетами.

Міністерство оборони Естонії:

Ми щиро сподіваємося, що Україна не зіткнеться з необхідністю використовувати це обладнання, і закликаємо Російську Федерацію утриматися від агресивної та безвідповідальної поведінки.

Естонська влада планувала передати Києву дещо більше зброї, але частину заблокував Берлін. Адже техніка, якою Таллінн наразі ділиться, раніше надійшла до Естонії зі США та Німеччини. І тоді, як Вашингтон посилив допомогу, німецька влада досі дотримується позиції - не надавати нікому летальної зброї. Тому й блокує постачання.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації.

У Берліні, до речі, "забрали свої слова назад". Не щодо зброї чи відключення "Свіфт", а щодо Криму. Фразу про те, що "Крим "пішов" і ніколи не повернеться" кинув у пресі один із військово командувачів Німеччини. І в міністерстві оборони уже пояснили - його думка не відповідає офіційній позиції відомства.