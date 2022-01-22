Живим ланцюгом півтори тисячі людей об'єднали сьогодні й два береги Дніпра - у Запоріжжі. Акцію влаштували на новозбудованій частині вантового мосту, яку щойно відкрили. До урочистостей долучився й Президент - Володимир Зеленський. А після флешмобу новою переправою проїхала колона автомобілів. Цей вантовий міст восьмий за висотою в Європі та найвищий в Україні. Він з'єднав центр Запоріжжя з островом Хортиця та однойменним районом. Місцеві жителі чекали цього майже двадцять років.

Володимир Зеленський, президент України: