Президент Зеленський презентував вантовий міст у Запоріжжі [ Редактировать ]
Живим ланцюгом півтори тисячі людей об'єднали сьогодні й два береги Дніпра - у Запоріжжі. Акцію влаштували на новозбудованій частині вантового мосту, яку щойно відкрили. До урочистостей долучився й Президент - Володимир Зеленський. А після флешмобу новою переправою проїхала колона автомобілів. Цей вантовий міст восьмий за висотою в Європі та найвищий в Україні. Він з'єднав центр Запоріжжя з островом Хортиця та однойменним районом. Місцеві жителі чекали цього майже двадцять років.
Володимир Зеленський, президент України:
Наша кінцева мета добудувати мости. І цей комплекс мостів. І можливість руху в обидва боки, тож верхова частина вантового мосту - тільки початок. Але погодьтесь який! Мені здається дуже непоганий. 150 метрів, або хмарочос у 50 поверхів - це висота його пілону, п'ять футбольних полів один за одним - довжина цього прекрасного мосту.
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