У Дніпрі сталася масштабна пожежа [ Редактировать ]
Масштабна пожежа - у Дніпрі. Полум'я охопило восьмиповерховий будинок. Як клубочиться дим - було видно ледь не з усіх районів міста. За попередньою інформацією, зайнялося у системі вентиляції ресторану. Вогонь за лічені хвилини перекинувся на фасад багатоповерхівки. У приміщенні також відкриті супермаркет та офіс великої торговельної мережі. Людей екстрено евакуювали, ніхто з них не постраждав. А ось автівка, припаркована неподалік - згоріла: на неї впав шматок фасаду. Щоб загасити полум'я, рятувальникам знадобилося майже дві години. Причину займання мають з'ясувати правоохоронці.
Олег Кушнірук, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:
Площа пожежі склала 550 кв. м. Оголошено третій рівень виклику по гарнізону. Залучили 15 одиниць техніки та 5-7 осіб особового складу. Складність пожежі полягає в рик, що сильне пожежне навантаження в офісних приміщеннях та швидке розповсюдження по утеплювачі зовнішньої обшивки.
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