Масштабна пожежа - у Дніпрі. Полум'я охопило восьмиповерховий будинок. Як клубочиться дим - було видно ледь не з усіх районів міста. За попередньою інформацією, зайнялося у системі вентиляції ресторану. Вогонь за лічені хвилини перекинувся на фасад багатоповерхівки. У приміщенні також відкриті супермаркет та офіс великої торговельної мережі. Людей екстрено евакуювали, ніхто з них не постраждав. А ось автівка, припаркована неподалік - згоріла: на неї впав шматок фасаду. Щоб загасити полум'я, рятувальникам знадобилося майже дві години. Причину займання мають з'ясувати правоохоронці.

Олег Кушнірук, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області: