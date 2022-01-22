Благородні олені з різних куточків світу оселилися на Закарпатті. А привіз їх на Міжгірщину місцевий житель, і все для того, аби в майбутньому вони заполонили Карпатські ліси. Зараз тварини живуть в умовах, наближених до природних. А наша Мар'яна Мартин дізналась, наскільки вони вибагливі у догляді. Для рогатих облаштував ціле ранчо і три роки планує показувати лісових красенів туристам. Чому саме три роки? І що ж буде з тваринами потім - дізналася наша Мар'яна Мартин.

Юрій Тюх, фермер:

Ну тут кормушки їхні, годівниці. Тут їсти даємо зерно.

Ці чотири гектари Юрій взявся чепурити три місяці тому. Вже встановив у лісі спеціальний паркан, годівниці, невеликі сіни. Заповнив їх пшоном, висівками, сіном.

Юрій Тюх, фермер:

Десь у тиждень тонна. Вони з кожним місяцем будуть все більше і більше їсти.

Вони - це благородні олені. Три десятки тварин Юрій придбав власним коштом і привіз сюди. Усі рогаті - іноземці. Хтось приїхав з Угорщини, а хтось

Юрій Тюх, фермер:

З Нової Зеландії, з Англії, Австрії. Це чистий благородний олень, але селекційно відібраний, одні з найкращих.

Господар годує оленів двічі на добу. Доглядати за тваринами допомагає батько.

Овес вообще вони їдять, і травичку сіно. Шоб задарь не прибігали.

Олені живуть тут в умовах, наближених до природних. Гуляють лісом, смакують гостинцями. До себе - нікого не підпускають. Тому побачити їх не так і просто. Юрій заповнив годівниці. А нас просить сховатися.

Ось їсти насипали, це овес з висівкою. Зараз ми відійдемо, сховаємося, вони почнуть сюди приходити їсти, ідемо.

Кілька хвилин у засідці. І…

Юра там олень, олень же, так, бачите, вони вже спускаються сюди до кормушок, Боже які гарні, спускаються олені.

Чоловік каже, тварини ще не звикли до людей, триває процес адаптації. До їжі вони спускаються усім стадом. А помітивши нас, знову втікають. Частуватися пшоном залишаються найхоробріші.

Юрій Тюх, фермер:

Ми вже можемо бути біля них, але за ними не стежити не дивитися, бо вони лякаються коли ти за ними наблюдаєш. Треба поводитися так, якби ти їх не бачив.

І хоч олені у господарстві менше як місяць, чоловік уже навчився їх розпізнавати. У кожного, каже, свій характер.

Юрій Тюх, фермер:

В когось там пятнишка на попі, а в когось шия чорніша, вже є імена. Рижик, один вуже є.

Оленів чоловік обожнює змалку. У його володінні нині є і лев, і тигр, і вовки, і верблюди. А вже навесні побачити рогатих зможуть туристи. Та не лише для цього, запевняє Юрій, він привіз тварин у Карпати.

Юрій Тюх, фермер:

Так, як раніше олені стадами бігали, зараз вже не так. Вони тут для того завезені, щоб розмножалися і випускати їх у природу.

Протягом трьох років Юрій планує годувати тварин. А коли вони виростуть - і розмножаться - почне випускати їх на волю. Чоловік сподівається, що вже за кілька років карпатські ліси знову масово заселять благородні олені.