Уряд дозволив бійцям територіальної оборони використовувати мисливську зброю [ Редактировать ]
Зброю добровольцям! Уряд дозволив бійцям територіальної оборони використовувати - мисливську зброю. Тепер кожен, хто йде до таких громад - має право на рушницю. Та за яких умов нею можна скористатися? І які є ризики? Валерія Коломієць про все - докладніше.
Це навчання добровольців територіальної оборони. В руках у них - зброя-муляж. Але... Будь-якою миті замінити її може справжня. Уряд дозволив бійцям тероборони застосовувати мисливську зброю. За певних умов. У разі збройної агресії, самооборони та заходів щодо національної безпеки.
Мар'яна, доброволець:
У меня есть карабин охотоничий. То, что дозволено в нашем государстве иметь гражданским лицам.
Мар'яна вже два роки як доброволець територіального батальйону. І рішення Уряду підтримує. Каже: у разі надзвичайної ситуації - боронити країну - вони підуть не з вилами.
Мар'яна, доброволець:
Каждую субботу я прихожу на тренировки, чтобы получать навыки. Когда случисля Майдан, мы все могли надеть каски, прийти и быть в гуще событий. А потом, когда случилась российская агрессия - уже каску не наденешь и не пойдешь на поле боя.
Тут наче на справжній передовій. Щоправда, спокійніше. Каски, карабіни, спецзасоби... Добровольці тероборони щосуботи проходять вишкіл у голосіївському лісі. Їх вчать азам військового мистецтва: маскуватись, стріляти та тримати оборону. І серед охочих поповнити лави захисників і чоловіки, і жінки різного віку та професій.
Мисливську зброю, за законом, доброволець має купити сам. Військові експерти ініціативу урядовців підтримують. Але вважають, що документ ще потрібно допрацювати. До того ж в Україні - немає основного Закону про зброю. Який би регламентував поводження зі зброєю і регулював спірні питання.
Олег Жданов, військовий експерт:
Там чітко прописано кризовий період, раптовий напад або воєнний стан, що стосується питань самооборони та питань, коли загроза власному життю, то це вже зовсім інша стаття кримінального кодексу. І на жаль у нас це питання дуже слабко, або майже не врегульовано в юридичній площині, тому що немає закону про зброю, не виписано чітко в кримінальному кодексі що таке самооборона.
Віталій еспрект з бойової тактичної підготовки. Про зброю він знає все. Каже мисливська - бойовій не поступається. І навіть є небезпечнішою. Тож, навики поводження з нею треба напрацьовувати.
Віталій Алексєєв, експерт зі зброї:
Если мы говорим о выстреле прямолинейно в человека, чтобы был стальной сердченик, либо свинцовая пуля внутри, то я вам скажу, что не то, что разнциа не большая, в некоторых случаях в этот боеприпас, который в этом оружии находится, фргаментации пули происходит намного быстрее. Ее разворачивает, свинец - он мягкий, соотвественно может быть даже более серьезное ранение, нежели от ранениния из боевого оружия.
Та чи не станеться так, що рішення Кабміну - створить підґрунтя для зловживання? І мисливською зброєю обзаведуться не тільки ті, хто хоче боронити державу? Саме цього і побоюється психолог Олена.
Як психолог все-таки без попередньої комісії не радила б давати такі дозволи. Це може стати початком катастрофи, тому що дуже багато зараз маніпулюють свідомістю людей і людина несвідомо може втягнутися в конфлікт.
Отримати мисливську зброю можуть усі українці з 18 років. І це також ризик, каже психолог. Бо в такому віці психіка ще не сформована. На сьогодні ж мисливську зброю добровольці - мають право мати. Це факт. Але на вулицю з нею не можна. В будинку треба зберігати в сейфі. А використати тільки тоді - коли на це буде відповідний наказ.
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