В Черновцах поступило семь сообщений о минировании различных объектов. Сейчас полиция ищет взрывчатку в аэропорту города. Об этом сообщает издание "Молодой буковинец".

Как сообщили изданию в патрульной полиции, вечером 22 января поступило сообщение о минировании аэропорта "Черновцы". Для проверки информации выехали сотрудники соответствующих служб. Сообщение о минировании аэропорта - это седьмое за сегодня.

Отмечается, что предыдущие сообщения о минировании городских объектов не подтвердили. В частности, поступала информация о заложенной взрывчатке в лицее №18 и нескольких торговых центров, правоохранители не нашли в них взрывоопасных предметов.

Читайте также, глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о том, что сейчас в нашей стране массово поступают фейковые сообщения о минировании общественных мест. Это связано непосредственно с активизацией "гибридной войны" против Украины.

Кроме того, в городе Черкассы неизвестный мужчина заявил о минировании всех школ в городе. В настоящее время следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники патрульной полиции и батальона полиции особого назначения проверяют учебные заведения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.