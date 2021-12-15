15 декабря вступил в силу закон Украины о применении оружия пограничниками. Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Усовершенствованный порядок был принят Верховной Радой Украины 18 ноября этого года и подписан президентом Украины. Сегодня закон №1897-IX официально опубликован в газете "Голос Украины". Документом внесены основательные изменения по некоторым правовым устоям реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы, обеспечению в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с временно оккупированными территориями Украины", - говорится в сообщении.

В частности, закон дает пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и проводить личный осмотр задержанных. Также они могут осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинять вред жизни или здоровью людей.

Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, инженерные боеприпасы, постройки и заграждения.

Закон позволяет пограничникам использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, освобождения заложника, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц.

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