Столкновения с полицией произошли на акции протеста против санитарных ограничений в Брюсселе. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания полиции, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет +4 градуса, по местным законам использование водометов допускается при температуре выше нуля.

По данным полиции, в ходе столкновений задержаны до 10 человек. Пока инцидент носит единичный характер.

В общеевропейской манифестации в Брюсселе, разрешенной городскими властями, принимают участие несколько десятков тысяч человек. Акцию организовала неправительственная организация EuropeansUnited ("Объединенные европейцы"), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов.

Колонна манифестантов прошла от Северного вокзала по бульварам Брюсселя до парка Пятидесятилетия, примыкающего к Европейскому кварталу, где проходит их основной митинг. По всему маршруту движения колонны выставлено полицейское оцепление. Движение транспорта в центре города в течение дня будет серьезно нарушено из-за перекрытия основных городских улиц.

Напомним, что в Брюсселе по воскресеньям регулярно проходят протесты из-за карантинных ограничений. Люди возмущены введением ковидных пропусков. Многие люди считают это нарушением своих прав.