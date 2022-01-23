За офіційними даними, в ДАПі загинули близько 100 українських військових

Вони витримали, не витримав бетон. Цей уже усталений вислів часто пригадували цього тижня. Коли вшановували пам'ять кіборгів, героїчних оборонців Донецького аеропорту.

Бої за летовище тривали 242 дні і стали однією з найтрагічніших сторінок в історії війни на Донбасі. За офіційними даними, в ДАПі загинули близько 100 українських військових, понад чотири сотні - повернулися скаліченими. Через стійкість і незламність духу наших захисників, які під запеклим вогнем боронили аеропорт і не здавалися, ворог охрестив українських військових "кіборгами".

Цьогоріч 20 січня - день, коли 7 років тому противник остаточно перетворив летовище на руїни. Президент разом із найвищим керівництвом країни вшанували пам'ять усіх, хто поліг в аеропорту. А військові поіменно назвали всіх загиблих.