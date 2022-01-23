В Україні вшановували пам'ять загиблих "кіборгів" [ Редактировать ]
Вони витримали, не витримав бетон. Цей уже усталений вислів часто пригадували цього тижня. Коли вшановували пам'ять кіборгів, героїчних оборонців Донецького аеропорту.
Бої за летовище тривали 242 дні і стали однією з найтрагічніших сторінок в історії війни на Донбасі. За офіційними даними, в ДАПі загинули близько 100 українських військових, понад чотири сотні - повернулися скаліченими. Через стійкість і незламність духу наших захисників, які під запеклим вогнем боронили аеропорт і не здавалися, ворог охрестив українських військових "кіборгами".
Цьогоріч 20 січня - день, коли 7 років тому противник остаточно перетворив летовище на руїни. Президент разом із найвищим керівництвом країни вшанували пам'ять усіх, хто поліг в аеропорту. А військові поіменно назвали всіх загиблих.
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В аеропорту чимала кількість людей. Хтось чекає свого рейсу, а хтось - цілеспрямовано приїхав вшанувати українських воїнів-"кіборгів".
На лінії зіткнення складається дуже незвична, або навіть дивна ситуація. З одного боку щоденний інформаційний тиск про ймовірне російське вторгнення, з іншого - реальне зменшення кількості обстрілів.
Сьогодні на місці донецького аеропорту руїни. Утім, ті, хто вижив під час оборони летовища, вірять: настане час, коли й там - запалять свічку та зіграє військовий оркестр.
Цього дня виступи зведених оркестрів відбуваються в усіх міжнародних аеропортах країни.
Сьогодні вшановують воїнів-кіборгів, які 7 років тому мужньо тримали оборону на Донецькому летовищі. Символічно лунає сигнал "Шана" Михайла Рябоконя, а також музичний твір "Мелодія" Мирослава Скорика.