Як зупинити ріст цін: опозиція запропонувала рішення [ Редактировать ]
Свої рецепти приборкання цін пропонує владі опозиція. Послухаємо її лідера Юрія Бойка.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
ЧОМУ ЗРОСТАЮТЬ ЦІНИ НА ПРОДУКТИ?
Основная причина - это рост цен на энергоносители и абсолютно бездарная политика правительства в области налогообложения. Когда все страны снижают налоги, поддерживают бизнес, у нас наоборот всё. Бороться надо государственной политикой, снижением цен на энергоносители и поддержкой нашего производителя.
ЯКІ ЗАКОНИ ПЕРШОЧЕРГОВО МАЄ РОЗГЛЯНУТИ РАДА?
Мы будем требовать пересмотра бюджета, увеличения социальных выплат и снижения выплат на силовиков - на всех этих правоохранителей, которых расплодили колоссальное количество и которые уже борятся сами с собой, а не с коррупцией. Ну и естественно, вопросы борьбы с эпидемией, по скольку, очень тревожная ситуация сегодня и нам надо понимать - как выходить из неё.
ЯК ЗАПОБІГТИ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ КРИЗІ?
Не заготовили достаточное количество угля и не заготовили достаточное количество газа, а самое главное - провалили цены по газу. Промышленность сегодня получает газ в несколько раз дороже, чем та же Европа из-за ошибок правительства и вот такой бездарной политики. И, конечно, нам надо просто молиться чтобы была тёплая зима, молиться, чтобы выдержали ввсе наши атомные энергоблоки, которые сегодня работают в полном объеме. Если же этого не произойдет, если будут холода и вылетит энергоблок или хуже еще - два, то, конечно, можно ожидать отключений.
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