Минулого місяця ціни на товари і послуги зросли на 7% - це найбільша інфляція за останні 40 років!

Тотальне подорожчання - не лише українська біда. У Сполучених Штатах - найбільша за 40 останніх років інфляція. Один тільки приклад: вартість бензину зросла аж на третину.

Для американців, які й життя без машин не уявляють, - це відчутний удар. Та в магазинах постійно переписують цінники. Дмитро Анопченко розбирався - чому Америка страждає від інфляції?

У гіпермаркетах і у невеличких приватних крамницях; на заправках - і на фермерських ринках… Скрізь останнім часом тільки й розмов – "А чому все так дорого?"

-Я тепер шукаю лише товари на розпродажі. Кожен цент маю берегти!

Нарікати і справді є на що. На продуктах, які у великих торговельних мережах десятиліттями коштували однаково, - вже вкотре змінюють ціну. Щоб не шокувати, роблять це потроху.

-Поступово, так. На перший погляд і непомітно - поки не порівняєш старі й нові чеки.

Найболісніше - подорожчання бензину. Ціни підскочили десь на третину.

Тейла Скотт ще в пандемію втратила роботу. Не знайшла її досі, тож грошей - обмаль. Тому кожна заправка - зі сльозами на очах.

-Ціни ростуть просто шалено! Господи, хоч би трішки пішли вниз! Через цей клятий Ковід у людей і так грошей немає, а тут ще й це. Щось страшне відбувається із бензином!

Ерл Волкер - соціальний працівник. На старенькому Chevrolet розвозить харчі літнім людям. Гірко жартує: коли питають, хто у твоїй родині найбільш ненажерливий, відповідає - автомобіль.

-Якщо маєш велике авто - ціни на пальне б'ють особливо сильно. Бувають дні - я гроші позичаю, щоб до роботи доїхати.

Минулого місяця ціни на товари і послуги зросли на 7% - це найбільша інфляція за останні 40 років! Такого стрибка тут - у Штатах - не бачили із 1982-го!

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Ну і щоб краще пояснити вам ситуацію - дуже простий, життєвий приклад. Я практично щодня в ефірі, щодня потрібна свіжа сорочка - і здаю їх попрати і попрасувати до цієї маленької крамнички просто біля дому. На початку минулого року за кожну сорочку просили долар (для Америки це нормально). Вже влітку - півтора, у грудні - два. А зараз забрав своє замовлення, подивився чек - ось 2.50 за сорочку. Ви, можливо, скажете - це дрібниці… Але саме із цих дрібниць і складається нинішнє американське життя. Коли на кожному кроці все дорожче і дорожче.

Та якщо за обслуговування витрачаєш зайві дві-три сотні доларів - і пережити це ще можна, то купівля авто - роздягне тепер до нитки.

Цей салон на околиці Вашингтона продає вживані машини. То ж і клієнти сюди приходять небагаті. Щойно приціняться й візьмуть час усе обміркувати, а ціна на "залізного коня" вже більша. Загалом торік автівки в Америці подорожчали аж на 37 відсотків!

Так, інфляція, ціни йдуть угору - що ж ви хочете! Хтось це розуміє, більшість - обурюється… Та ще й попит виріс, бо через Ковід люди не хочуть більше їздити громадським транспортом.

Власники спершу зраділи, а тепер - не знають, що й робити! Бо втрачають клієнтів. Багато хто вирішив почекати, доки ситуація не зміниться.

-Чи вірю я, що це станеться? Ні! Найближчим часом все тільки дорожчатиме й далі.

Ціни в Америці завжди були "священною коровою". Бо саме по тому, що після походу в супермаркет - залишається в гаманці, люди оцінюють будь-якого президента. Що ж сталося зараз? Відповідь - проста. Астрономічні бюджетні витрати у попередні два роки. Білий дім "вкинув" 6 трильйонів доларів (!) для підтримки людей і бізнесу під час пандемії - це й спричинило безпрецедентну інфляцію. Про таку небезпеку багато хто з економістів попереджав. Але більшість вважала, що потужна американська економіка перетравить ці колосальні вливання. Виявилося - ні.

Тож радникам Байдена довелося публічно виправдовуватися.

Браян Діс, економічний радник Білого дому:

Це був нестандартний рік - із багатьох причин. Економіка все одно стабільна. А щодо того, що зростають ціни… Так із цим ми будемо боротися...

Але про що не кажуть з високих трибун - так це, що рятувати збираються не тільки економіку, а й рейтинг. Інфляція - одна з головних причин, чому Байден зараз один зі найменш популярних американських президентів. У січні рівень його підтримки склав 40% (!) Менше було хіба в Трампа наприкінці його каденції.

У Вілмінгтоні, штат Делавер, чинного главу держави і любили, і підтримували найбільше. Бо це його рідне місто. Ось у цій піцерії колись був штаб кандидата Байдена. Тепер її власник скаржиться: не знає, скільки ще зможе платити зарплату персоналу і не зачинитися.

Джанні Еспозіто, власник піцерії:

Борошно, електрика, газ, бекон та яловичина, пеперроні… Майже все - навіть коробки для піци я закуповую тепер дорожче. І для малого бізнесу зараз страшні часи.

На місцевому ринку, куди перша леді Джилл Байден, свого часу часто приходила, доводиться торгуватися до останнього…

-Усе подорожчало! Я на гуртовому ринку лише скуповуюся - так хоч трохи дешевше.

Батьківщина Байдена завжди була до нього прихильною. Прощали політику все. Бо він - свій. Критикували хіба між собою, на кухнях, але ніколи не казали нічого поганого на людях. І лише тепер уперше говорять вголос:

-Щоденна боротьба. Вирішуєш - що взяти, а на що коштів уже не вистачить. Купити своїй киці поїсти - чи собі? Я ніколи не була проти нього, але зараз… Якщо ситуація не налагодиться - багато людей відвернуться.

І серед них - навіть найближчі. Серена Джефферсон виросла в будинку Байденів, її мати була особистим кухарем політика, коли він працював сенатором від цього штату. Тепер жінка готує сама. Відкрити власний бізнес було мрією її життя, але зараз от-от його втратить.

Серена Келлі Джефферсон, дочка особистого кухаря Байдена:

Я голосувала за Байдена! Як і всі тут. Як моя мама, яка пів життя працювала у нього… Тобто знаєте - в Делавері його люблять. Але час іде, а у відповідь ми нічого не отримуємо…

І, як не дивно, не Ковід, не Китай і навіть не Росія зараз найбільший виклик для 46-го президента і його команди. А цифри на цінниках.