Заборони не стримують пандемію, а лише сприяють економічному та соціальному стресу.

Зміна карантинної стратегії. У Всесвітній організації здоров'я закликають країни зняти обмеження на міжнародні поїздки. Через їхню неефективність. У ВООЗ дійшли висновку, що ці заборони не стримують пандемію, а лише сприяють економічному та соціальному стресу.

Велика Британія пішла ще далі. Прем'єр Борис Джонсон на тлі скандалу про порушення карантину "зірвав з британців маски". Скасував більшість карантинних вимог: і захисні пов'язки, і самоізоляцію, і ковід-сертифікати! Такої ж вольниці вимагали сьогодні й бельгійці.

У Брюсселі на акцію протесту вийшли антивакцинатори. Вони наполягали на скасуванні паспортів щеплень. І демонстрація вийшла настільки гарячою, що поліція розганяла мітингарів - водометами й сльозогінним газом.