У ВООЗ закликають країни зняти обмеження на міжнародні поїздки [ Редактировать ]
Зміна карантинної стратегії. У Всесвітній організації здоров'я закликають країни зняти обмеження на міжнародні поїздки. Через їхню неефективність. У ВООЗ дійшли висновку, що ці заборони не стримують пандемію, а лише сприяють економічному та соціальному стресу.
Велика Британія пішла ще далі. Прем'єр Борис Джонсон на тлі скандалу про порушення карантину "зірвав з британців маски". Скасував більшість карантинних вимог: і захисні пов'язки, і самоізоляцію, і ковід-сертифікати! Такої ж вольниці вимагали сьогодні й бельгійці.
У Брюсселі на акцію протесту вийшли антивакцинатори. Вони наполягали на скасуванні паспортів щеплень. І демонстрація вийшла настільки гарячою, що поліція розганяла мітингарів - водометами й сльозогінним газом.
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