Андрій Єрмак представлятиме Україну на зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки [ Редактировать ]
На завтра запланована зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Її анонсували в Офісі Президента. Щоправда, не уточнили, де саме її організують. Україну представлятиме Андрій Єрмак. Від Москви має бути заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак, від Німеччини - зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер, а від Франції - дипломатичний радник президента Еммануель Бонн.
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