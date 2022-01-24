"Россия отключит газ Европе": Песков назвал сообщения "фейковой истерией" [ Редактировать ]
В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление. Об этом сообщается в Telegram.
Так, он назвал сообщения о том, что Россия отключит газ Европе в случае эскалации конфликта на Украине, "фейковой истерией".
Также мы писали о том, что Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.
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