В понедельник, 24 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление. Об этом сообщается в Telegram.

Так, он назвал сообщения о том, что Россия отключит газ Европе в случае эскалации конфликта на Украине, "фейковой истерией".

Также мы писали о том, что Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.

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