В Украине зафиксирован второй случай опаснейшей детской болезни [ Редактировать ]
На территории Украины подтвердили второй случай заболевания полиомиелитом второго типа у ребенка. Болезнь была найдена у двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Полиовирус типа 2 (VDPV-2) 24 января подтвердила Региональная референс-лаборатория ВОЗ в Хельсинки (Финляндия). Обнаружили его при исследовании образца двухлетнего ребенка из Украины.
По словам мамы, ребенок не привит из-за отказа родителей, контактов с детьми, которые недавно получили прививку, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер нет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализовано.
Отмечается, что в настоящее время эпидемиологическое расследование возможного источника инфекции продолжается.
Читайте также, в Ривненской области после вспышки полиомиелита проведут неотложный "нулевой" тур вакцинации от заболевания. Детей без прививки не будут допускать в школы, это связано с тем, что уровень иммунизации детей в регионе недостаточный.
Кроме того, в Украине от дифтерии, полиомиелита и столбняка привиты меньше половины детей. От дифтерии и столбняка прививки получили меньше половины детей (47,5%), полиомиелит - тоже меньше половины детей (47,4%).
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