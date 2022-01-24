Естонія передасть зброю Україні [ Редактировать ]
І найближчими тижнями зброю Україні передасть Естонія. Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси Javelin, - повідомив посол країни Каймо Кууск.
За його словами, це "десятки ракет", проте точної цифри Кууск не називає.
Якщо ескалація на українському кордоні зростатиме, Естонія готова розширити підтримку, - запевнив дипломат.
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За словами посла, йдеться про "десятки ракет", та точної цифри Кууск не називає. Якщо ескалація на українському кордоні зростатиме, Естонія готова розширювати підтримку.
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Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси Javelin, - повідомив посол країни Каймо Кууск.