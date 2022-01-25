В Індії фіксують сплеск захворювань на Ковід [ Редактировать ]
В Індії новий сплеск захворювань на Ковід. Цього разу там лютує штам "Омікрон". Він домінує у більшості міст. За минулу добу в країні зафіксували понад 255 тисяч нових заражень. Майже пів тисячі хворих - померли. Новий спалах коронавірусу стався після індуїстських свят. Під час проведення яких місцеві жителі за традицією збираються біля річок і занурюються у воду, щоби змити з себе гріхи. Саме недотримання карантинних обмежень в людних місцях і спричинило таке швидке поширення Ковіду.
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