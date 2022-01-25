Москва вже зазнала відчутних збитків через ескалацію на кордоні з Україною [ Редактировать ]
Москва через ескалацію напруження на кордоні з Україною вже зазнала відчутних збитків. На російському фондовому ринку - новий обвал рубля. Настільки помітний, що Центральний банк РФ зупинив купівлю валюти. Через ризик запровадження нових санкцій у разі вторгнення росіян в Україну також упав основний російський фондовий індекс РТС - на понад 10 відсотків. Інвестори продовжують активно позбавлялися акцій російських компаній, які щодень коштують менше.
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