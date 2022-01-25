Немецкие полицейские провели масштабную операцию в аэропорту Франкфурта-на-Майне в связи с противоправными действиями группы из 32 нетрезвых моряков из Украины и России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мореплаватели следовали на родину рейсом из столицы Намибии Виндхука с пересадкой в Германии.

После того как они, несмотря на неоднократные просьбы, отказывались надеть защитные маски, бодро употребляли пронесенные с собой алкогольные напитки и не обращали внимания на указания экипажа, капитан еще в воздухе вызвал федеральную полицию.

Бортпроводницы также пожаловались, что к ним приставали трое мужчин.

После посадки самолета утром 23 января в крупнейшем немецком аэропорту группу моряков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, встретили полицейские.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела, 13 из них пришлось заплатить штраф в размере 530 евро, еще трем, подозреваемым в домогательствах к стюардессам - по 1030 евро. После этого моряки смогли продолжить свое путешествие без дальнейших происшествий.

Ранее "Подробности" сообщали о разоблачении международной банды, которая занималась вербовкой украинских моряков для работы на судах, перевозивших нелегальных мигрантов.