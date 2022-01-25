Во вторник, 25 января, Хмельницкая АЭС отключила первый энергоблок. Об этом сообщает пресс-службу АЭС.

Причина - срабатывание защиты. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не произошло.

25 января 2022 года в 04:22 произошло отключение энергоблока №1 Хмельницкой АЭС от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

Кроме того, отмечается отсутствие радиационных изменений, последствий для безопасности АЭС, персонала, окружающей природной среды.

Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.

Предварительная оценка этого события по шкале INES-уровень "0", то есть происшествие является несущественным для безопасности.

Ранее мы писали о том, что в городе Вараш, на открытой территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода.

Наполним, что год назад сообщалось, что инженеры Корейского института исследований атомной энергии KAERI проведут дезактивацию радиоактивно загрязненных материалов на Чернобыльской АЭС.