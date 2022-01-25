США можуть відправити до ЄС понад вісім тисяч військових [ Редактировать ]
США привели у підвищену готовність війська. Вісім з половиною тисяч солдатів можуть бути в короткий термін відправлені до Європи. Їх перекинуть за наявності відповідного прохання НАТО або, цитую, "за інших непередбачуваних ситуацій", - повідомив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі. Однак, наразі рішення про переміщення армійців не ухвалене. Напередодні видання The New York Times повідомляло, що Джо Байден розглядає можливість розміщення на сході Європи кількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблів й авіації.
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