Племянница знаменитой украинской певицы Софии Ротару Sonya Kay (София Хлябич) объявила о завершении певческой карьеры. Об этом она написала в Instagram.

Как певица Sonya Kay я завершила свою карьеру. Считаю, что я со своей командой сделали огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде, и может звучать стильно и современно. Я получила несколько наград, важных в нашей стране, и ужасно этим горжусь!

София поделилась серией архивных фото и видео с концертов, а также поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку.

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Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, то никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится!

Причиной девушка назвала то, что в ее жизни начинается новый этап.

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