Племянница Софии Ротару покидает сцену [ Редактировать ]
Племянница знаменитой украинской певицы Софии Ротару Sonya Kay (София Хлябич) объявила о завершении певческой карьеры. Об этом она написала в Instagram.
Как певица Sonya Kay я завершила свою карьеру. Считаю, что я со своей командой сделали огромный вклад в украинскую музыку. Мы показали, что украинский язык есть и всегда будет в тренде, и может звучать стильно и современно. Я получила несколько наград, важных в нашей стране, и ужасно этим горжусь!
София поделилась серией архивных фото и видео с концертов, а также поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку.
Я прощаюсь с вами с грустью в сердце и со слезами на глазах. Я хочу вам сказать, что если у вас есть мечта, как у меня когда-то была мечта стать певицей, то никогда не опускайте руки, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится!
Причиной девушка назвала то, что в ее жизни начинается новый этап.
Ранее писали, как украинская певица и главная холостячка страны Злата Огневич удивила поклонников интимными фото.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Организаторы Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" объявили имена финалистов, которые будут бороться за победу 12 февраля
Группа Artik & Asti, частью которой ранее была Анна Дзюба, выпустила первую песню с новой солисткой
На 94 году жизни скончалась известная польская актриса Барбара Краффтувна
Известная 54-летняя американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон и ее муж подают на развод
На 50 году жизни скончалась российская актриса театра и кино