Відсторонення від роботи через відсутність щеплення від ковіду - незаконне. Таких судових рішень в Україні стає дедалі більше. За статистикою, позивні вимоги задовольняються у 80-ти відсотках подібних справ. Які ж протиріччя знаходять судді у діях чиновників? Подробиці з'ясовував Андрій Анастасов.

Місто Чорноморськ під Одесою. Ольга Діасамідзе працює у Центрі дошкільної освіти: викладає мистецтво. У листопаді відповідно до наказу Мінохоронздоров'я, керівництво відсторонило Ольгу від роботи: через відсутність протиковідного щеплення. Але жінка вирішила оскаржити це рішення в суді. І - виграла. Тож викладачку відновили на посаді.

Ольга Діасамідзе, керівниця дитячого гуртка:

Ну, прочитайте в указах: там написано, что эта вакцинация - она даже не прошла полного исследования на животных - и тут она как бы как ЭКСТРЕННАЯ. Может быть, она и помощь какую-то даёт - я не знаю, но я не хочу в этом участвовать!

І таких рішень за останні два місяці десятки по всій країні. Днями, приміром, суд в Одесі задовольнив подібний позов співробітниці політехнічного університету. У своєму рішенні суддя, зокрема, послався на резолюцію ПАРЄ, згідно з якою щеплення від ковіду не є обов'язковим. І не тільки на це.

Ольга Карагіоз, прессекретар Київського райсуду Одеси:

Суд опирався на статтю сорок шосту Кодексу законів України про працю. І суд тут зазначив, що відмова від щеплення не є обов'язковою підставою для відсторонення від роботи, тому що вакцинація від Ковід-19 не визначена Законом як обов'язкове щеплення.

Інші судді у своїх рішеннях ідуть іще далі: зазначають - вимагати щеплення уряд може, якщо в країні запроваджено надзвичайний стан, або кажуть: суд дослідив накази МОЗ і дійшов висновку, що протиковідні препарати зараз проходять клінічні випробування, а відтак - щеплення ними має бути лише добровільним.

Дмитро Ткаченко, юрист:

Данные судебные процессы действительно подняли на поверхность ряд несогласованностей между нормативно-правовыми актами Кабинета министров с одной стороны, Конституцией, законодательством Украины в целом, а иногда и международными нормативно-правовыми актами и соответственно тут очень серьёзный общественный такой диссонанс - между интересами индивидуума и интересами общества.

Кількість відсторонених від роботи через відсутність щеплення постійно зростає. Якщо спочатку йшлося переважно про вчителів, то тепер це медпрацівники, держслужбовці, портовики... У тому ж Чорноморську люди навіть гуртуються, щоб допомагати одне одному відстоювати права.

Лариса Басова, вчителька світової літератури:

Ми ПРОТИ примусової вакцинації, ми за свободу слова, ми всі є громадянами незалежної держав, тому треба все ж таки дотримуватись законів і бути незалежною людиною.

Держава, зі свого боку, планує внести зміни в законодавство, аби уникнути правової колізії. Тож протистояння - триває.