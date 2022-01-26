У Туреччині метуть аномальні хуртовини [ Редактировать ]
У Туреччині метуть аномальні хуртовини. В Анталії сніг випав уперше за 29 років. У Стамбулі через негоду зупинився транспорт. Скасовуються авіарейси. Як повідомляють у вітчизняному МЗС, зокрема й до нашої країни. Дипломати перебувають в аеропорту для надання допомоги українцям, які не можуть вилетіти додому. Працівники нашої дипмісії взаємодіють з адміністрацією летовища та перевізниками.
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