COVID-19 в Україні: за добу зафіксували понад 24 тисячі інфікувань [ Редактировать ]
За добу в Україні зафіксували понад 24 тисячі нових випадків Ковіду. 141 людина померла. Ушпиталили понад три тисячі хворих. Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях. Найбільше інфікувань на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині - відзавтра там діятимуть обмеження "червоної" карантинної зони.
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Найбільше інфікованих - у Львівській, Сумській, Харківській і Хмельницькій областях. А Івано-Франківщина взагалі перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки. Повністю вакцинованих в Україні - 14 мільйонів 466 тисяч людей.
В Україні минулої доби зафіксували понад п'ятнадцять тисяч нових Ковід-заражень. Померли - 86 людей, дві тисячі 30 пацієнтів одужали. Найбільше інфікованих - у Львівській, Івано-Франківській, Сумській областях.
150 пацієнтів померли, одужали - майже чотири з половиною тисячі людей. І знову найбільша кількість інфікувань в Івано-Франківській області - близько двох тисяч.
Пацієнти з COVID-штамом "Омікрон" переважно скаржаться на нежить, головний біль і втому. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Напередодні "почервоніла" Івано-Франківщина. Під пильним наглядом - Львівська та Чернівецька області.