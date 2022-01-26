Батьки подали документи на участь у Кубку України з чирлідингу

Їй лише півтора року, а вона вже виконує акробатичні трюки. Адріана Булигіна стала наймолодшою чірлідеркою України. Про перші кроки у спорті та успіхи - дізналася Римма Дузенко.

Знайомтесь: це Адріана Булигіна. Дівчинка з пелюшок займається чирлідингом. І у свої півтора року знає вже з десяток трюків.

Анжеліка Булигіна, мама чирлідерки:

Когда она родилась я просто брала с собой на работу. В начале она там лежала. А потом очень рано начала развиваться.

Із семи місяців дівчинка практикується зі старшими дівчатками. Під наглядом мами-тренерки. За власним бажанням Адріана має три заняття на тиждень.

Анжеліка Булигіна, мама чирлідерки:

Пока не посмотрит либо свои какие-то тренировочные выступления, либо выступления кого-то из спортсменов, она не ляжет спать. Пока не сделает станты, она не ляжет спать. Ей надо обязательно потренироваться, отработать и тогда со спокойной душой можно ложиться спать.

Анжеліка помітила, що донька легко ходить по бордюру. Та й на гімнастичній колоді почувається впевнено.

Анжеліка Булигіна, мама чирлідерки:

Когда мы начали отрабатывать какие-то упражнения с детьми. Я поняла, что это не так легко. И ведать у нее где-то вот здесь само срабатывает и она действительно сама очень хорошо умеет держать равновесие.

Відео трюків стрімко набирають перегляди в ТікТоку. Одне з таких подивились дев'ять мільйонів людей.

Анжеліка Булигіна, мама чирлідерки:

Когда родилась Адриана и мы начали ходить с ней на занятия. У нас в шутку с родителями спортстменов была шутка, что Адриана в годик будет выступать соло.

Тож батьки подали документи на участь у Кубку України з чирлідингу.

Анжеліка Булигіна, мама чирлідерки:

И когда мы уже выступали у меня были опасения, что она испугается - светомузыки, зрителей, шумной аудитории.

Та дівчинка не злякалась. Для виступу підготувала вісім трюків: частину з татом, інші - сольно. І - перемогла! Здобула свій перший Кубок і стала наймолодшою чирлідеркою України.

Анжеліка Булигіна, мама чирлідерки:

Как некая планка, которой надо соответствовать и в дальнейшем, если она захочет быть там чирлидером, гимнасткой, професиональным теннисом - мы ее поддержим, но она должна понимать, что она должна быть в этом спорте лучшей.

Батьки мріють, щоб Адріана потрапила у світову Книгу рекордів Гіннесса. Та за кілька років - стала Олімпійською чемпіонкою.