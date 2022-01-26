Війна на Донбасі: ворог розпочав кампанію по залякуванню мирного населення [ Редактировать ]
На фронті, на відміну від попередньої доби, затишшя. Напередодні ворог активно атакував на кількох ділянках і закидав боєприпаси з безпілотників. Поранено двох армійців. Сьогодні ж від самого ранку - жодного обстрілу. На позиціях наших оборонців поблизу Донецького летовища побував Руслан Смєщук.
Ось він легендарний Донецький аеропорт - на горизонті. За цим бетонним парканом уже починається контрольована ворогом територія. Зараз тут тихо. А за годину до нашого приїзду противник обстрілював сусідню позицію.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Періодично супротивник веде вогонь...цілеспрямовано. вони знають куди вони ведуть вогонь, і нащо вони це роблять.
Коли ворожий вогонь стає небезпечним, армійці наполегливо відповідають; коли небезпеки немає - наша зброя мовчить. Дотримуємося тиші, - каже Максим - навіть коли бачимо супротивника в приціл. Так, зранку спостерігав за ворожими піхотинцями. Але ті не стріляли, тому й залишилися живими.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
-Сьогодні двоє ходили, просто йшли вздовж забора. Ми їх бачимо в цю смотрячку нашу. - Ви в такому разі не стріляєте?-Ні.
Але найбільше напруження зараз тут - не в окопах, а в інформаційному просторі. Насамперед - через іноземних репортерів, які щодня працюють на військових позиціях. А це, вочевидь, впливає на активність противника.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Працюють іноземні ЗМІ, приїжджали до нас і із Сполучених Штатів Америки, напевно керівництво Росії це бачить і робить якісь висновки для себе.
І, зрозуміло, не віддає наказу відкривати вогонь, чекаючи, коли журналісти залишать розташування. А загалом тут триває вже звична позиційна війна.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ну а доки на Східному фронті, як то кажуть, без суттєвих змін, ворог через свої пропагандистські ресурси почав кампанію по залякуванню населення, що проживає на окупованих територіях.
У соціальних мережах поширюють ось такі повідомлення про неминучий наступ української армії. А в пропагандистських роликах нагнітають напруженість мілітарним відео.
-К нам поступили разведданые, что Украина готовит при помощи инструкторов из Британии разведгруппы, шесть групп. Их цель - проводить диверсии на обьектах социальной инфраструктуры.
по теме
ВОГи - це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна.
Фронтове селище Травневе - на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброї, що дошкуляє їм ось уже восьмий рік. Кажуть, донедавна тут було тихо.
Фронтове селище Травневе - на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброї, що дошкуляє їм ось уже восьмий рік. Кажуть, донедавна тут було тихо.
Досі на фронті три доби поспіль трималася тиша. Армійці кажуть - такого не пам'ятають давно.
Досі на фронті три доби поспіль трималася тиша. Армійці кажуть - такого не пам'ятають давно.