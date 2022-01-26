Внучки и правнучки мужчин, которые рано - до начала полового созревания - начали курить, чаще страдают от ожирения и избыточного веса. К такому вводу пришли молекулярные биологи из Бристольского университета (Великобритания), результаты исследования которых опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

У наших наблюдений есть два важных вывода. Во-первых, мы показали, что действие определенных веществ на организм мальчиков до их взросления может негативно влиять на жизнь сразу нескольких поколений их потомков. Во-вторых, обнаруженная закономерность может быть одной из главных причин "эпидемии" ожирения среди детей и подростков. И она может быть связана не столько с их питанием и физическими нагрузками, сколько с образом жизни их предков.

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Более ранние наблюдения показали, что сыновья мужчин, начавших курить до полового созревания, имеют в организме больше жира, а на весе дочерей курение не сказывается. Теперь же британские ученые решили выяснить, как курение отца влияет на более дальних потомков.

Для этого проанализировали данные участников проекта "Дети 90-х", который проводится на территории Соединенного Королевства. В нем участвовали более 14 тыс. беременных, за здоровьем которых вели постоянные наблюдения с апреля 1991 года.

Часть "детей 90-х" успела обзавестись собственными семьями, что дало ученым возможность проследить, как особенности жизни родителей, а также бабушек и дедушек влияли на здоровье трех поколений их потомков. Эти наблюдения выявили закономерность - внучки и правнучки мужчин, начавших курить в самом раннем возрасте, значительно чаще страдали от лишнего веса и ожирения.

В среднем масса жира в организме внучек курильщиков была на 3,5-5,5 кг выше, чем у дочерей и внучек некурящих. Эта закономерность проявлялась значительно сильнее, если курильщиком был дед или прадед с материнской стороны. В таком случае их потомки в среднем имели на 5,5-6,1 кг больше жира. Эта тенденция была одинаково характерна как для курящих, так и для некурящих женщин.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что ученые нашли связь между курением вейпов и инсультами.