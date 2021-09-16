В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета-2022 (законопроект №6000).

Специфическая ставка на сигареты вырастет на 20% - с 1088,64 грн до 1 306,37 грн за 1000 штук.

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН) с помощью подогревателя с электронным управлением вырастет также на 20% - с 1456,33 грн до 1 747,6 грн за 1000 штук.

Напомним, что в ближайшее время в Украине снова поднимут цены на алкоголь. Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, что даст возможность в очередной раз повысить цены легальным производителям.