На дорогах столиці з'явилися поліцейські автомобілі-фантоми. Зовні машини не відрізняються від інших. Лише патрульні - вбрані в однострій. А ось у чому полягають їхні обов'язки - дивіться в сюжеті Лариси Золотарюк.

Традиційних проблискових маячків на даху цих автівок немає. Тож їх неможливо вирізнити у загальному потоці транспорту на дорозі. Це - так звані поліцейські автомобілі-фантоми. У США вони з'явилися ще півсторіччя тому. В Україні - тільки тепер.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Це той спосіб, так би мовити, метод вимірювання, який не є новим взагалі в світі, але ми його запускаємо от зараз, нарешті. Тому що потрібно було пройти дуже багато і сертифікаційних, метрологічних процедур.

Головною відмінністю цієї системи від звичних для наших водіїв пристроїв - є те, що фіксуватимуть порушення під час руху без попередження.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

При чому сама техніка дозволяє робити це, тобто, зняття швидкісного режиму, визначення швидкісного режиму транспортних засобів, які рухаються і на зустріч автомобілю-фантом, і в тому ж самому напрямку, що і автомобіль-фантом.

В автомобілі встановлені чотири камери. Одна з них - знімає салон. Вона розташована тут. Дві камери знімають перед автомобілем і зад автомобіля. Також вони виконують функцію для фіксації правопорушень. Тобто, щоб ми могли надати відеодокази порушникам.

Крім фіксації порушення швидкості, комплекси зможуть автоматично перевіряти машини в пошукових реєстрах. Зокрема, номерні знаки-двійники, що перебувають у розшуку поліції та Державної виконавчої служби.

-Також відображатимуться у радарній сітці номерний знак, швидкість з якою він їхав, обмеження швидкості і перевищення, на скільки кілометрів він виїхав.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Там, де ми будемо бачити, що це дійсно могло призвести до суттєвих наслідків або створило якусь аварійну ситуацію, то тоді інспектори, які саме рухаються в автомобілі-фантом, зможуть вжити заходів і зупинити таку автівку. І притягнути до відповідальності за загальними правилами.

Поки що таких фантомів лише чотири. Вони патрулюватимуть столичні автошляхи. До кінця року заплановано купити ще тридцять таких автомобілів.