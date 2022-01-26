Єлисейський палац. Місце, до якого сьогодні, без перебільшення, прикута увага всієї Європи. Зустріч Нормандської четвірки на рівні радників: Україна, Росія, Німеччина і Франція. Від нас за столом переговорів - керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Головна тема - війна на Сході: загроза вторгнення, скупчення військ на кордонах і Мінські угоди.

Але насамперед сьогоднішня зустріч - це підготовка до зустрічі на рівні президентів. Востаннє вони збиралися ще в грудні 2019. Тож про що вдалося домовитися? Про результати паризьких перемов - Олена Абрамович.

Без телекамер і будь-якого доступу до Єлисейського палацу для журналістів. Нормандська зустріч розпочалась опівдні. І доки політичні радники з України, Росії, Франції та Німеччини шукали спільні рішення, світовими інформаційними агентствами ширились відео військової техніки: навчання російських кораблів у Баренцовому морі.

І в Чорному - поблизу Криму. А ще винищувачів Су-35, які Москва перекидає для тренувань до Білорусі. Демонстрував військову міць і Захід.

Данія показала свої військові судна, які привела в бойову готовність. А Фінляндія - екстрені навчання військових у Гельсінкі, про які оголосила напередодні.

Водночас у європейських столицях вирішили ще раз нагадати, що підтримують Україну і готові запровадити санкції проти Росії. У Берліні виступили міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів. У Парижі - очільник МЗС Франції, у Мадриді - іспанський премʼєр.

Педро Санчес, Премʼєр-міністр Іспанії:

Важливо донести до Росії повідомлення, що будь-який акт військового втручання матиме серйозні наслідки для її економіки через санкції ЄС.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Нашою спільною метою в цьому конфлікті залишається захист суверенітету й територіальної цілісності України без жодних "якщо" і "але". Будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки: політичні, стратегічні, економічні та фінансові.

Засідання нормандської четвірки затяглося на години довше, ніж планували. Російська делегація приїхала на зустріч з очікуваннями, до яких у Києві досі не були готові. Визначити дату, коли Україна проведе переговори з бойовиками про "особливий статус Донбасу". Про такий порядок денний повідомляли джерела з Єлисейського палацу. Якими б не були вимоги Москви, сам факт проведення зустрічі Київ, Париж і Берлін назвали перемогою.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Нарешті вдалося розблокувати цей формат, і це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання. Сподіваюсь на конструктивний діалог в інтересах України.

Чи досягнуть сторони будь-яких домовленостей. І чи будуть вони потім їх виконувати - питання. Та яким би не був результат, Франція та Німеччина налаштовані підтримувати нормандський формат у дії.

Еммануель Макрон, Президент Франції:

Ви маєте рацію, коли говорите, що результати нормандських перемов не відповідають очікуванням, які Франція та Німеччина на них покладають. Однак відмовитися від цього формату - означало б визнати, що політичне рішення більше неможливе. Тому я вважаю, що для нас важливо невтомно працювати над цими переговорами.

Наступним етапом має стати розмова французького президента з Володимиром Путіним. Еммануель Макрон напередодні повідомив, що планує зателефонувати Путіну в пʼятницю, щоб отримати розʼяснення щодо намірів Росії. І висловив сподівання, що така розмова приведе - цитую - "до вимогливого діалогу".