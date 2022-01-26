На три позиції у світовому рейтингу піднялася українська армія. В оновленому рейтингу Збройних сил Україна посіла 22-ге місце зі 140. Наше військо перевершує армії всіх країн-сусідів.

Окрім Росії - вона у світовому рейтингу друга і поступається лише Сполученим Штатам. А в Європі найпотужніша армія - у Франції. Далі - Велика Британія. Україна - шоста.

Рейтинг оцінює країни за пів сотнею показників. Зокрема, чисельність армії, кількість зброї і військової техніки.