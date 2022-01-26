Найдешевша за останні чотири роки. Гривня стрімко втрачає свої позиції буквально щодня. Нині її курс наближається до позначки 29 за долар. І це не на жарт лякає українців, які звикли, що слідом за падінням гривні зазвичай іде стрибок цін практично на все.

До якої межі може опуститися національна валюта? І чи варто бігти в обмінники за доларами та євро? Карина Вакарєва розпитала в експертів.

-Цена растет везде.

-Всьо дорожає.

-Як нам обіцяв президент на початку, шо в нас всьо буде окєй і тіп-топ. І шось воно якось в когось і тіп-топ, то в нас зовсім не окєй.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Воно й не дивно. Від початку року гривню лихоманить. Зараз в обміннику долар можна купити - ось - за 28 гривень 85 копійок.

Днями цифри на цих табло надто активно почали змінюватися. Курс вітчизняної валюти впевнено перетнув межу - 28 гривень за долар і вже наближається до 29. І це стрімке зростання лякає багатьох.

-Страшний курс долара.

-Жить мы будем, как в сказке.

До листопада гривня трималася в "чудовій формі".

Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України:

Була однією із самих сильних взагалі в світі валют національних по відношенню до долара.

Бо ціни на експортну продукцію - зерно, олію та метали - зростали. Перераховували гроші в Україну й заробітчани. А ще приємним бонусом стали два з половиною мільярди доларів допомоги від МВФ. Але потім по національній валюті різко вдарило загострення ситуації на Сході. І це не на жарт злякало західних інвесторів. Іноземці продавали гривневі облігації, купували долари і "тиснули" на курс.

Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України:

Ключовий чинник - це психологічний, який викликаний геополітичним фактором. І цей фактор дуже сильно впливає на настрої населення, бізнесу, нерезидентів.

Проте в Нацбанку заспокоюють - це тимчасово. Економічних причин для різкого падіння гривні немає. Курс підтримують, продаючи долари з резервів. І така політика - не нова. Її дотримуються вже сім років.

Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України:

Чи є паніка? Немає паніки! Чи може гривня через деякий проміжок часу посилитися? Може!

А поки гривню намагаються стабілізувати, українці скаржаться - із цінами на харчі та комунальні послуги...

- Заощаджувати вдається? - Ні, не вдається (посміхається).

Психологиня зазначає - відкладати "копійку" на чорний день в українців - звичка, сформована з дитинства.

Олена Рихальська, психологиня:

Деньги являются эквивалентом того, насколько я могу уверенно смотреть в будущее. Резкие движения на уровне падения или подъема доллара, свидетельствуют о том, что массовое сознание начинает находиться в тривожной ситуации.

І ця тривога - пряма дорога до обмінників. Проте такий валютний ажіотаж - не вихід із ситуації.

Олена Рихальська, психологиня: