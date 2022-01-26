Ответ США на требования "гарантий" безопасности: появилась реакция России [ Редактировать ]
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Россию не удовлетворил ответ США на предложенные Москвой "гарантии безопасности", поэтому он не был принят. РФ собирается подготовить в течение нескольких дней ответ на реакцию США.
Сенатор Джабаров, российский депутат, заявляет, что в подготовке ответа для США Россия может консультироваться со своими союзниками, в том числе КНР, сообщают "РИА Новости".
Первый замглавы международного комитета Госдумы Никонов тоже прокомментировал ответ США. Его тезисы звучали так:
- в документах нет ответа ни на одну российскую обеспокоенность;
- идея НАТО о единой линии связи бессмысленна, в современном мире она есть – достаточно набрать на мобильник;
- ответ Запада следует признать отрицательным, вскоре начнем узнавать российские ответы;
- об инициативе НАТО возобновить работу представительств: нашему представительству в НАТО вообще не давали много лет работать, нечего восстанавливать.
Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.
Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.
А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.
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