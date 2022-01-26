Советники "нормандской четверки" договорились о новой встрече: где и когда пройдет [ Редактировать ]
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что еще одна встреча советников "нормандской четверки" состоится через две недели. В следующий раз она пройдет в Берлине.
"Мы провели инвентаризацию разночтений и договорились провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Берлине и попытаться найти развязки по всем проблемам, которые не разрешены", - заявил Козак.
Отметим, сегодня состоялась встреча советников нормандского формата. Она длилась более восьми часов.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал подробности встречи.
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