Вашингтон передав Москві письмову відповідь на її ультиматум. Документ, на який у Кремлі чекали кілька тижнів - оприлюднювати не має наміру жодна зі сторін. Та основний його зміст озвучив очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Америка відкинула головну вимогу Росії - про не розширення НАТО на схід. Двері Альянсу й далі залишатимуться відчиненими для всіх.

Ентоні Блінкен, очільник Держдепартаменту США: