Ентоні Блінкен сподівається на зустріч з очільником російського МЗС [ Редактировать ]
Вашингтон передав Москві письмову відповідь на її ультиматум. Документ, на який у Кремлі чекали кілька тижнів - оприлюднювати не має наміру жодна зі сторін. Та основний його зміст озвучив очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Америка відкинула головну вимогу Росії - про не розширення НАТО на схід. Двері Альянсу й далі залишатимуться відчиненими для всіх.
Ентоні Блінкен, очільник Держдепартаменту США:
Я сподіваюся поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями. Після того, як Москва матиме можливість ознайомитися з документом. Не має бути жодних сумнівів у серйозності наших завдань, коли йдеться про дипломатію. Ми діємо сильно та цілеспрямовано, щоб зміцнити оборону України та підготувати швидку, об'єднану відповідь на подальшу агресію Росії.
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