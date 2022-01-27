Американские власти не допустят ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире радиостанции National Public Radio, передает ТАСС.

Если Россия вторгнется на Украину тем или иным образом, "Северный поток-2" не продвинется вперед. Мы хотим ясно дать это понять.

По словам американского дипломата, трубопровод пока не запущен, что позволяет администрации Белого дома наряду с властями Германии оказывать давление на Россию.

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Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу. Это не инструмент давления для Владимира Путина - и это должно быть ясно.

Напомним, что в декабре глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Северный поток-2" полностью технически готов к поставкам газа в Европу. Обе нитки газопровода заполнены газом. Федеральное сетевое агентство ФРГ заявляло, что в первой половине 2022 года решения по сертификации Nord Stream 2 не будет.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что США могут перебросить часть военных в Европу в случае вторжения в Украину.