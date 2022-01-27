У Луцьку сталася пожежа в гуртожитку національного університету [ Редактировать ]
Цієї ночі сталася пожежа в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки у Луцьку. Минулося без жертв. За даними рятувальників, зайнялося у закритому приміщенні сміттєзбірника. Особливо щільне задимлення утворилося на горішніх поверхах. Троє студентів не могли вийти самотужки. Їх врятували бійці ДСНС. Загалом із приміщення евакуювали 76 людей. Причини пожежі встановлюють.
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