Поліція затримала нацгвардійця, який влаштував стрілянину у Дніпрі [ Редактировать ]
20-річного Артема Рябчука, який вночі влаштував масовий розстріл у Дніпрі - затримали. Попутним транспортом він виїхав за місто - приблизно на 20 кілометрів. Уже у місті Підгородньому хлопець попросив перехожих викликати поліцію. Під час затримання при ньому був автомат і набої, які строковик узяв зі зброярні. Далі слідство встановлюватиме мотиви, через які гвардієць розстріляв своїх товаришів по службі. Зокрема, чи не був він жертвою знущань. А також - як проходив медичну комісію. Адже саме там вирішують, чи можна надавати солдатові доступ до бойової зброї. Крім того, як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський - буде проведений ґрунтовний аналіз строкової військової служби загалом.
Як відомо, вдосвіта, близько четвертої ранку - строковик Нацгвардії Артем Рябчук відкрив вогонь з автомата Калашникова по інших гвардійцях, які охороняли "Південмаш". Тоді у вартівні перебували 22 солдати. Загинули п'ятеро - четверо чоловіків і одна жінка. Ще п'ятьох людей - поранено. Двоє солдатів встигли вискочити на вулицю та викликати поліцію й "швидку". На територію заводу вже пускають робітників. Але там досі працюють оперативники й слідчі.
Володимир Шилов, заступник директора територіального управління ДБР у Полтавській області:
Мотиви злочину наразі невідомі. Будуть встановлюватися слідчим шляхом. Відомо, що військовослужбовець 2001 року народження, був призваний у жовтні 2021 року на військову службу. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох та більше осіб з особливою жорстокістю). Максимальна міра покарання, довічне ув'язнення.
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20-річний строковик Нацгвардії узяв у зброярні автомат Калашникова й відкрив вогонь по інших гвардійцях. Сталося це вдосвіта, близько четвертої ранку.
Масовий розстріл у Дніпрі. На території "Південмашу" 20-річний строковик Нацгвардії узяв у зброярні автомат Калашникова й відкрив вогонь по інших гвардійцях.
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