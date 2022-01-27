20-річного Артема Рябчука, який вночі влаштував масовий розстріл у Дніпрі - затримали. Попутним транспортом він виїхав за місто - приблизно на 20 кілометрів. Уже у місті Підгородньому хлопець попросив перехожих викликати поліцію. Під час затримання при ньому був автомат і набої, які строковик узяв зі зброярні. Далі слідство встановлюватиме мотиви, через які гвардієць розстріляв своїх товаришів по службі. Зокрема, чи не був він жертвою знущань. А також - як проходив медичну комісію. Адже саме там вирішують, чи можна надавати солдатові доступ до бойової зброї. Крім того, як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський - буде проведений ґрунтовний аналіз строкової військової служби загалом.

Як відомо, вдосвіта, близько четвертої ранку - строковик Нацгвардії Артем Рябчук відкрив вогонь з автомата Калашникова по інших гвардійцях, які охороняли "Південмаш". Тоді у вартівні перебували 22 солдати. Загинули п'ятеро - четверо чоловіків і одна жінка. Ще п'ятьох людей - поранено. Двоє солдатів встигли вискочити на вулицю та викликати поліцію й "швидку". На територію заводу вже пускають робітників. Але там досі працюють оперативники й слідчі.

Володимир Шилов, заступник директора територіального управління ДБР у Полтавській області: