Сын Коломойского будет играть за столичный "Будивельник" [ Редактировать ]
Источник: БК "Днепр"
Сын олигарха Игоря Коломойского, выбравший карьеру профессионального баскетболиста, перешел в столичный БК "Будивельник". Израэль Коломойский будет как играть в баскетбол, так и руководить клубом.
О переходе Коломойского-младшего в "Будивельник" стало известно из поздравления с днем рождения, опубликованного пресс-службой столичного клуба.
Поздравляем с Днем Рождения вице-президента «Будивельника» по баскетбольным операциям Израэля Коломойского. Желаем Израэлю крепкого здоровья, вдохновения и ежедневных профессиональных успехов. Удачи в баскетболе и вне его!
Израэль - еврейское имя Грегори Коломойского. Сын бизнесмена также появился в заявке клуба на сайте ФБУ в качестве игрока под номером 99. Дата перехода защитника в киевский клуб - 25 января 2022 года.
Грегори Коломойский с 2019 года выступал в составе БК "Днепр" и даже стал чемпионом Украины. До переезда в Украину играл за израильский "Маккаби" из Ришон-ЛеЦиона и выступал в NCAA за команду университета Кливленд Стэйт.
Напомним, что ранее Игорь Коломойский прокомментировал закон об олигархах и заявил, что не собирается ничего продавать даже "под дулом пистолета".
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