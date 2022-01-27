Сын олигарха Игоря Коломойского, выбравший карьеру профессионального баскетболиста, перешел в столичный БК "Будивельник". Израэль Коломойский будет как играть в баскетбол, так и руководить клубом.

О переходе Коломойского-младшего в "Будивельник" стало известно из поздравления с днем рождения, опубликованного пресс-службой столичного клуба.

Поздравляем с Днем Рождения вице-президента «Будивельника» по баскетбольным операциям Израэля Коломойского. Желаем Израэлю крепкого здоровья, вдохновения и ежедневных профессиональных успехов. Удачи в баскетболе и вне его!

Израэль - еврейское имя Грегори Коломойского. Сын бизнесмена также появился в заявке клуба на сайте ФБУ в качестве игрока под номером 99. Дата перехода защитника в киевский клуб - 25 января 2022 года.

Грегори Коломойский с 2019 года выступал в составе БК "Днепр" и даже стал чемпионом Украины. До переезда в Украину играл за израильский "Маккаби" из Ришон-ЛеЦиона и выступал в NCAA за команду университета Кливленд Стэйт.

Напомним, что ранее Игорь Коломойский прокомментировал закон об олигархах и заявил, что не собирается ничего продавать даже "под дулом пистолета".