Украинские спортсмены на пути на зимние Олимпийские игры в Китае столкнулись с неожиданными проблемами. Об этом сообщил скелетонист Владислав Гараскевич.

По его словам, китайские власти требуют большие деньги за проведение ПЦР-теста боб-саней, на которых должна соревноваться Лидия Гунько.

Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?

Отмечается, что на жалобу спортсмена в комментариях под постом в социальной сети Instagram украинский олимпийский призер в карате Станислав Горуна пошутил, что "в крайнем случае, будете спускаться на задницах. Может даже быстрее получится".

Читайте также, Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования, за два дня до церемонии открытия. Игры продлятся до 20 февраля включительно, в связи с этим было официально обнародовано расписание соревнований.

Кроме того, в столице Китая ввели новые правила для въезда. Это связанно с тем, что в Пекине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон", до конца марта туристы должны будут сдать тест на COVID через 72 часа после прибытия.