Требуют деньги за тестирование саней: украинские "олимпийцы" рассказали о проблемах [ Редактировать ]
Украинские спортсмены на пути на зимние Олимпийские игры в Китае столкнулись с неожиданными проблемами. Об этом сообщил скелетонист Владислав Гараскевич.
По его словам, китайские власти требуют большие деньги за проведение ПЦР-теста боб-саней, на которых должна соревноваться Лидия Гунько.
Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?
Отмечается, что на жалобу спортсмена в комментариях под постом в социальной сети Instagram украинский олимпийский призер в карате Станислав Горуна пошутил, что "в крайнем случае, будете спускаться на задницах. Может даже быстрее получится".
Читайте также, Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования, за два дня до церемонии открытия. Игры продлятся до 20 февраля включительно, в связи с этим было официально обнародовано расписание соревнований.
Кроме того, в столице Китая ввели новые правила для въезда. Это связанно с тем, что в Пекине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон", до конца марта туристы должны будут сдать тест на COVID через 72 часа после прибытия.
по теме
Оргкомитет не объявил, кто именно заболел
До складу збірної увійшли чотири олімпійські чемпіони - біатлоністки Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко, а також фристайліст Олександр Абраменко.
До складу збірної увійшли чотири олімпійські чемпіони - біатлоністки Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко, а також фристайліст Олександр Абраменко.
Регионы превысили показатели "желтой" зоны карантина
С начала кампании по вакцинации в стране привито более 15,1 миллиона человек