Дотримання режиму припинення вогню. І наступна зустріч за два тижні в Берліні. Такими є підсумки переговорів у "нормандському" форматі на рівні радників президентів. Зустріч у Парижі тривала вісім з половиною годин. Учасники вийшли до ЗМІ пізно ввечері. Що повідомили - розкаже Олена Абрамович.

Утричі довше, ніж планували, тривала зустріч "Нормандської четвірки" в Парижі. І, якби не потреба летіти додому, засідання могло б затягтися на кілька діб,- сказав після завершення керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. До Єлисейського палацу на зустріч із політичними радниками лідерів Росії, Франції і Німеччини він прибув у середу опівдні, а до ЗМІ вийшов о 9ій вечора.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Дійсно, відбулася дуже змістовна, не проста розмова, аудит того, що ми маємо на сьогодні. Головним є підтримка всіх учасників нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без будь-яких умов.

Припинення вогню та спільне ком'юніке - такі головні досягнення цих перемов,- зазначив Андрій Єрмак. І він, і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак наголосили, що між сторонами зараз є дуже багато розбіжностей. Росія, наприклад, і далі наполягає, що вона не є учасницею конфлікту і переговори Київ має вести з бойовиками Донбасу.

Дмитро Козак, заступник керівника Адміністрації Президента Росії:

К сожалению, все предложения представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины - по гуманитарным вопросам, политическим, вопросам безопасности - остаются без реакции. Без положительной или отрицательной реакции Украины. Без этого мы не продвинемся никуда.

Київ послідовно всі ці роки наполягав: без рішення Кремля війну на Донбасі не зупинити. Саме тому не варто зводити роль Федерації до посередника і легітимізувати ватажків бойовиків такими перемовами. Не йтимуть на такі поступки й зараз, - запевнив Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Я не можу не сказати про всіх тих, хто розганяв чергову зраду - це відбувалося і вчора, і сьогодні зранку. Ми не даємо їм жодного шансу, тому що ми приїхали сюди обстоювати українські інтереси. Позиція Президента, позиція всієї нашої команди - вона принципова.

Домовитись про нормандську зустріч на рівні лідерів, якої прагне і Київ, і Берлін, і Париж, не вдалося. Росія наполягає, що такий саміт може відбутися тільки тоді, коли буде узгоджено всі правові аспекти "особливого статусу Донбасу". Але принаймні погодилися незабаром зустрітися в такому ж складі, як і цього разу - на рівні радників.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Я вважаю, що це реанімація Нормандського формату. Безумовно, всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки. Для того, щоб прийти за два тижні вже, можливо, з якимись пропозиціями.

Дмитро Козак, заступник керівника Адміністрації Президента Росії:

Мы провели инвентаризацию тех разночтений, разных интерпретаций Минских соглашений, не секрет, что они есть. И провести дополнительные государственные консультации и Украине, и представителям нормандского формата с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться.

Питання накопичення російських військ довкола кордонів України на цій зустрічі не було пріоритетним, тож його предметно не обговорювали. Водночас Андрій Єрмак висловив надії на деескалацію. А його російський колега зауважив: якщо Захід вважає, що може допомагати зброєю одній стороні конфлікту на Донбасі, то чому Москва не може підтримувати іншу?