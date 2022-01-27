Снегопад и мороз: синоптики рассказали о погоде в последние дни января [ Редактировать ]
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В последние выходные января Украину накроет облаками, а мороз будет небольшим. Большинство регионов в субботу осадки не тронут, а вот в воскресенье ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Sinoptik.ua.
Суббота, 29 января
Днем почти по всей территории Украины температура составит около 0 °С. Исключением будут Николаевская и Одесская области, где будет теплее - +3 +5 °С. В центральных, южных и западных регионах днем небо затянет облаками, но осадков не ожидается.
На востоке и севере страны будет идти мелкий дождь со снегом с перерывами. Ночью прогнозируются осадки в виде мокрого снега во всех регионах при температуре около 0 °С. Ветер почти не испортит субботу, возможно усиление ветра до 6-7 м/с.
Воскресенье, 30 января
Днем будет снег во всех областях. В центре, на западе и севере мелкий снег начнется еще утром и периодически будет идти до ночи. В восточных и северных регионах время от времени будет снижаться с меньшей интенсивностью осадков по сравнению с остальной территорией Украины.
Днем температура воздуха будет в пределах -1–2 °С однако из-за повышенной влажности будет ощущаться холоднее, поэтому не забывайте надевать шапку и перчатки. Ночью ожидаются умеренные морозы. На западе Украины столбик термометра опустится до -1-3 °С (в Черновицкой и Житомирской областях - до -5 °С), в Харьковской и Сумской областях - до -6-7 °С, в остальных регионах - до -4-5°С.
Понедельник, 31 января
Последний январский день начнется и закончится со слабыми морозами почти во всех областях, кроме южных. В западных и восточных регионах среднесуточная температура составит -1–3 °С, а в северных и центральных около –2–4 °С. Одесская, Херсонская и Николаевская области прогреются до +2 °С.
Напомним, что синоптики прогнозируют морозную и снежную погоду в начале весны 2022 года. Смотрите также полный календарь выходных на 2022 год.
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