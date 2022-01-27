У Бабиному Яру вшанували пам'ять жертв Голокосту: як це було [ Редактировать ]
День пам'яті. Сьогодні у світі вшановують жертв Голокосту. Саме 27 січня відбулося звільнення в'язнів найбільшого концтабору нацистів "Аушвіца". В Україні найвідомішим символом Голокосту є Бабин Яр. Саме там нині згадували жертв тих страшних часів. Як це було - бачила Тетяна Бобрик.
Урочиста спільна молитва на згадку про сотні тисяч людей, убитих у Бабиному Яру. 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Йонатан Бін'ямін Маркович, головний рабин Києва:
Кто не помнит свое прошлое, у него не будет будущего. И мы стараемся, пытаемся так жить и учить кого-то другого. Если мы не будем помнить что здесь произошло несколько лет тому назад с людьми, что жили в Украине, наше будущее не будет правильным. Мы все хотим, чтоб Украина процветала, мы все хотим, чтоб мы смогли учится от того, что было, чтоб наша жизнь была лучше, чтоб наша жизнь в будущем была очень-очень хорошая. А наша я имею ввиду всех, кто живут в Украине, все народы, что живут в Украине - дружно, мирно.
У вересні 41-го німецькі нацисти знищили майже все єврейське населення Києва. Звели в урочище Бабин Яр і розстріляли. Тому саме це місце стало символом Голокосту і нацистських злочинів не лише в України, а й у всьому світі.
Олівер Вергеї, комісар ЄС із питань сусідства та розширення:
Для мене честь сьогодні говорити до Європейської комісії та до Європейського союзу про день Голокосту у Бабину Яру. Ми всі зібралися тут, аби вшанувати пам`ять мільйонів людей, які загинули.
Ушанував пам'ять загиблих і Віталій Кличко. Каже, ця подія вкотре нагадує про жахливі наслідки збройних конфліктів.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Людське життя - найвища цінність, це вкрай важливо, це найбільша цінність і ми повинні зробити все, щоб такі речі, які відбулися тут багато років тому в Бабиному Яру, не повторилися знов, для того, щоб кров ніколи не проливалася. Ми мирна нація, ми ні на кого не нападаємо, а якщо потрібно, то будемо захищати свої домівки, свої родини, свою Батьківщину.
Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людиноненависницької політики, а й засвідчує прагнення до боротьби з усіма формами нетерпимості, що можуть призвести до насилля стосовно окремої групи людей.
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