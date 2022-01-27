Без масок і ковід-сертифікатів. У Великій Британії сьогодні скасували цілу низку карантинних обмежень.

Їх запровадили у грудні через "Омікрон". Але тепер "маски зірвано". У громадський транспорт і магазини можна без них. А в ресторани чи нічні клуби - без паспорта вакцинації.

Таке рішення викликало неоднозначну реакцію. Зокрема, в парламенті. Опозиція вимагає від прем'єр-міністра продовжити карантинні обмеження. Оскільки, лише за минулу добу в країні зафіксували понад 100 тисяч інфікованих.