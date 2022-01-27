Заблоковані автотраси, закрите небо та засніжені пляжі. Близький Схід захлинається в хуртовинах та заметілі. Через негоду сотні людей лишилися без світла. І тисячі - заблоковані в аеропортах. Коли чекати на зміну погоди? І чи є шанс у комунальників упоратися із цим форс-мажором? З'ясувала Вікторія Парфенюк

У "теплих краях" вирує хуртовина! Близький Схід накрив потужний шторм "Елпіс". Циклон приніс із собою сильні снігопади. Негода майже повністю паралізувала життя турецьких міст. У Стамбулі лише за одну добу насипало понад метр снігу. На дорогах замети й ожеледиця, а отже й кілометрові затори. Майже 6 тисяч автомагістралей по всій країні - заблоковані.

Вахаттін Демірчі, житель Стамбула:

Я просидів у авто годин вісім. Увесь цей час сподівався, що ситуація на дорогах поліпшиться. Однак сніг і далі валить, стає лише гірше.

Негода спричинила повний крах і в небі. Найбільший аеропорт Туреччини, один із найважливіших авіавузлів світу, на дві доби припинив роботу. Сотні рейсів із Близького Сходу й Африки до Європи й Азії - перенесли.

І доки в центрі Туреччини розгрібали наслідки стихії, в Анталії тішилися хуртовині. Жителі регіону вперше за 30 років побачили сніг!

-Почуваюся дуже добре. Ми зліпили сніговика і ще ми... як це називається? О, грали в сніжки! Уперше бачу тут сніг, тому я просто в захваті!

Засипало снігом і пляжі Греції - уперше за десятиліття. На курортних островах Міконос і Санторіні - - випав сніг! Мело також і в столиці. На в'їзді в Афіни застрягло понад тисячу автомобілів. Військові та рятувальники цілу ніч евакуйовували пасажирів і водіїв. Загалом, визволили понад 3 з половиною тисячі людей.

Та найбільше від хуртовини постраждали ті, хто не має власної домівки. Снігова буря накрила табори переселенців у Сирії. До таких опадів і холоду не були готові ані самі люди, ані їх надлегке житло.

Умм Омар, сирійка:

Через сніг наші намети обвалилися, хліба немає, діти хворі. Ми вже декілька ночей не спали. Стоячи підтримували намет, та він однаково впав, ледь із нього вибралися. Одна жінка народжувала та не могла вийти з табору. Поможи нам, Боже.

Хуртовина пронеслася і Ізраїлем. У Єрусалимі мете вже третій день. Тисячі людей залишилися без світла. Через негоду рух транспорту паралізований. У школах довелося тимчасово припинити навчання.