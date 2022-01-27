Одеситка Ольга Павлюк не повірила очам, коли побачила рахунок за опалення

Нові платіжки за опалення немов шокова терапія! Надзвичайно великі рахунки продовжують отримувати українці, чиї будинки не облаштовані лічильниками тепла. Цього разу протестують жителі Одеси. Що їм радять експерти та що кажуть чиновники - дивіться далі.

Одеситка Ольга Павлюк не повірила очам, коли побачила рахунок за опалення - майже вісім тисяч гривень! Пізніше з'ясувала: в її будинку немає лічильника. Тож тепловики нараховують вартість послуги по максимуму. Іронія в тому, що батареї у квартирі - холодні, а щоб оплатити борг, жінці навіть двох пенсій не вистачить.

Ольга Павлюк, жителька Одеси:

Я не знаю, сколько лет мне придётся платить, если я еще получу за январь, февраль и март. Поэтому я обращаюсь к нашим руководителям - обратите внимание на нас, стариков и помогите нам с этим!

У такій тарифній пастці в Одесі опинилися вісімсот будинків - і це переважно старі й невеликі. Мешканцям прийшли "космічні" рахунки. Комунальники кажуть: люди мали самі встановити лічильники. Втім, у них на це немає грошей - один такий прилад коштує сорок тисяч гривень.

Ганна Позднякова, директорка КП "Теплопостачання міста Одеси":

Ті містяни, які не мають змоги самостійно зібрати кошти, встановити, можуть скористатися муніципальною програмою, яка буде діяти і в цьому році, вона виноситься на розгляд сесії міськради дев'ятого лютого.

Інакше кажучи, бюджетних коштів доведеться чекати кілька місяців. А що робити зараз? Експерти радять - обстоювати свої права. Зокрема посилатися на Меморандум, за яким уряд обіцяв: тарифи на опалення для населення залишаться на рівні минулого року.

Юрій Звеліндовський, експерт у галузі житлово-комунального господарства:

Те люди, которые на сегодняшний день столкнулись с такой ситуацией, должны не ходить в качестве просителей в городские инстанции или ТГО, они должны написать просто претензию. Теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет и снизить размер начислений.

Водночас мешканці не розуміють: чому міська влада не подбала про це питання ще в жовтні:

Ольга Розенко, жителька Одеси:

Значит, когда долги - они вывешивают, когда какие-то ПОБОРЫ - они вывешивают, а тут что? Нас никто не предупреждал!

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я вам скажу: потому что нет взаимодействия между органами центральной власти и органами на местах. Потому что органы самоуправления на местах считают, что это решит центральная власть, а центральная власть считает, что она выдала распоряжение и оно фактически будет оплачено. Для них это не люди, это цифры, приходило одно количество цифр, а сегодня должно приходить другое количество цифр, а то, что за разницей из этих цифр лежит недополученная одежда ребенка в школу, недополученные сладости для пенсионера - это никого не волнует.

Віктор Баранський, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Если Кабинет министров захочет, он может поменять систему расчётов - сделать такую же систему, как была раньше: тысячу семьсот гривен люди платили за аналогичную площадь, чтоб они платили тысячу семьсот гривен, а разницу - компенсировать из государственного бюджета. Ответственность должна нести, в первую очередь, центральная власть, в первую очередь! Потому что они - это корень всего зла и всех проблем нашей страны: вот этих вот драконовских платежей, вот этих цен на газ заоблачных, именно центральная власть является корнем проблемы. А во вторую очередь – городская власть, которая не установила эти счётчики своевременно - потому что эта ситуация была прогнозируемой.

В Одесі люди збираються виходити на протести. А дехто, як-от, приміром, Ольга Павлюк, планує оплачувати опалення за старим тарифом.