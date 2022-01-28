Варшава просить Євросоюз і НАТО надати Україні всебічну підтримку [ Редактировать ]
Варшава просить Євросоюз і НАТО надати Україні всебічну підтримку. Відповідну постанову ухвалив сейм Польщі. Парламентарі засудили російську агресію і закликали країни-члени ЄС і Альянсу, цитую, "дати рішучу відповідь" на дії РФ. Депутати також заявили, що виступають проти запуску "Північного потоку-2". На їхню думку, газогін є енергетичним тиском Росії проти держав ЄС та його партнерів. А Україна має "беззаперечне право" стати членом і НАТО, і Європейського Союзу - йдеться в резолюції.
по теме
Текст відповіді Держдеп не публікуватиме - і попросив Москву теж цього не робити. Водночас про її зміст розповів на брифінгу Держсекретар Блінкен.
Російський сенатор Володимир Джабаров у коментарі "РІА-новості" заявив: готують відповідь. Та перед тим проконсультуються із власними союзниками. Зокрема, з Китаєм.
Россию не удовлетворил ответ США на предложенные Москвой гарантии безопасности, поэтому он не был принят
В Организации Североатлантического договора (НАТО) приняли решение касательно размещения войск Альянса на территории Украины в случае вторжения Российской Федерации
Североатлантический альянс (НАТО) даст письменный ответ на требования России по так называемым "гарантиям безопасности" на этой неделе