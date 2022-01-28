Варшава просить Євросоюз і НАТО надати Україні всебічну підтримку. Відповідну постанову ухвалив сейм Польщі. Парламентарі засудили російську агресію і закликали країни-члени ЄС і Альянсу, цитую, "дати рішучу відповідь" на дії РФ. Депутати також заявили, що виступають проти запуску "Північного потоку-2". На їхню думку, газогін є енергетичним тиском Росії проти держав ЄС та його партнерів. А Україна має "беззаперечне право" стати членом і НАТО, і Європейського Союзу - йдеться в резолюції.