Азійський світ готується зустрічати місячний Новий рік. Традиційно до святкового застілля варять дев'ять страв, більшість - м'ясні. Та цьогоріч у Таїланді вигадали як і традицій дотриматися, і на приготуванні смаколиків час і гроші заощадити. Вікторія Парфенюк розповість.

Свиняча голова, смажена качка та парова курка - все, що обов'язково має бути на столі у новорічний вечір. Азійський світ починає підготовку до свят. Та у Бангкоку вирішили трішки спростити традиції. Одна з тамтешніх цукерень пропонує тайцям набір з новорічними стравами. І хоча в традиційному меню більшість із них - з м'яса, у цьому закладі - із желе на кокосовому молоці.

Танапач, власник цукерні:

Більшість людей досі хоче зберегти традиції. Хоча желе - це не справжня качка чи курка, однак ми пропонуємо набір усіх святкових страв, принаймні зовні вони їх нагадують. До того ж нині м'ясо дороге, ціни всі зросли. Тому люди стали більше цікавитися тим, що готуємо ми.

Такий солодкий бокс має дев'ять страв із класичного новорічного меню. Коштує таке задоволення 27 доларів. Власник цукерні переконаний, що його ідея допоможе зекономити людям як час, так і гроші. Покупцям більше не доведеться довго обирати продукти, а потім ще й готувати з десяток страв.

Нарі, відвідувачка цукерні:

Я живу одна, тож мені доводиться ходити самій і шукати всі страви: свинину, курку та качку. Придбати цей бокс, на мою думку, зручніше й простіше. Крім того, фотографії новорічного столу також будуть гарними. Впевнена, це чудова ідея.

Солодкі бокси почали продавати на початку січня. За цей час охочих їх придбати знайшлося стільки, що крамниця не встигає все приготувати. Та сподіваються: до першого лютого, коли саме й святкують китайський або місячний Новий рік, зможуть задовольнити всіх покупців.